Відомого українського музиканта засудили у Греції до 180 років тюрми – ЗМІ

У Греції суд засудив до 180 років в’язниці музиканта гурту Перкалаба Сергія Шваюка та його друга Петра Литвинчука за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

Суд над українцями відбувся у п’ятницю, 20 липня, повідомила перекладачка прокуратури грецького міста Пірей Лідія Костів, передає Слідство.Інфо.

За словами Костів, згідно з грецьким законодавством, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями: незаконне перетинання кордонів країни Євросоюзу, створення небезпеки для життя людей через перевантаження яхти та відсутності рятувальних засобів.

Крім того, під час затримання у Петра та Сергія не було документів на управління яхтою.

Рідні укладених стверджують, що вони вчинили злочин під примусом.

За словами мами Литвинчука, вони поїхали до Туреччини на роботу помічниками капітана на прогулянковій яхті, проте роботодавці змусили їх перевозити на яхті мігрантів.

Читайте: На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба

Адвокат українців Захаріяс Кессес зауважив, що крім Петра Литвинчука та Сергія Шваюка на яхті були ще 63 нелегальних мігранта.

– Під час оголошення вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Спочатку їм загрожувало 630 років за гратами, – сказав він.

Нагадаємо, Перкалаба – відомий музичний гурт з Івано-Франківська, що з’явився у 1998 році.

До слова, раніше у словацькому місті Кошице правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у тероризмі.

Фото: Слідство.Інфо