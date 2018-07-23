Блискавка убила сім’ю на фестивалі в Харцизьку

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області під час грози загинула сім’я з дитиною.
Про це написали місцеві жителі у соцмережах.
За їхніми даними, НП сталася в Харцизьку вдень 22 липня, у районі кінотеатру Русь, де проходило свято фарб. Коли почалася буря, люди побігли ховатися під дерево. Серед них була і постраждала родина.
Коли блискавка влучила в дерево, жінка і дитина загинули на місці. Чоловіка ж у тяжкому стані госпіталізували. Деякий час лікарі намагалися врятувати його, але він помер.
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Під цим деревом знаходилися й інші люди, але вони стояли трохи далі від стовбура дерева і тому отримали незначні удари струмом.
До слова, через блискавку на Житомирщині загорівся приватний житловий будинок.