Блискавка убила сім’ю на фестивалі в Харцизьку

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області під час грози загинула сім’я з дитиною.

Про це написали місцеві жителі у соцмережах.

За їхніми даними, НП сталася в Харцизьку вдень 22 липня, у районі кінотеатру Русь, де проходило свято фарб. Коли почалася буря, люди побігли ховатися під дерево. Серед них була і постраждала родина.

Коли блискавка влучила в дерево, жінка і дитина загинули на місці. Чоловіка ж у тяжкому стані госпіталізували. Деякий час лікарі намагалися врятувати його, але він помер.

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Під цим деревом знаходилися й інші люди, але вони стояли трохи далі від стовбура дерева і тому отримали незначні удари струмом.

До слова, через блискавку на Житомирщині загорівся приватний житловий будинок.