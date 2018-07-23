Масове отруєння дітей в одеському дитсадку

В одеському дитячому садку №135 проводять перевірку після отруєння там 16 дітей.

– Інцидент мав місце 20 липня. Всі діти в даний час відчувають себе задовільно, жоден з них не був госпіталізований. В інфекційну лікарню було доставлено лише одиного вихованеця даного дошкільного закладу. Однак, цей випадок, за попередніми даними, не пов’язаний з масовим отруєнням, – заявила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає Інтерфакс-Україна.

У даний час дитсадок закритий, там проводяться дослідження і санітарно-гігієнічна обробка, встановлюються причини отруєння дітей.

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При цьому прес-служба ГУ НП в Одеській області повідомила, що правоохоронці також перевіряють інформацію про отруєння дітей в дошкільному закладі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донеччині у селі Соснове Лиманського району у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Яструбок отруїлося 60 дітей.

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