На Одещині родина наїлася грибів: 5 людей у лікарні, мати й дитина померли

У селі Ясенове Друге в Одеській області ціла сім’я отруїлася грибами бліда поганка. Вагітна матір і її 11-річний син померли.

У матері, батька та п’ятьох дітей почалися явні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів, повідомляє 7 канал.

Дорослі не одразу звернулися за допомогою до лікарів, намагаючись лікуватися вдома.

Шоста дитина (6-річна дівчинка) – єдина, хто не їв грибів. Дівчинка здорова.

У п’ятницю батьків і п’ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.

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Сьогодні в Одесі померла мати сім’ї Олеся. Обстеження показали, що жінка чекала сьому дитину.

Крім того, в Києві помер її 11-річний син. У столиці залишилися ще двоє дітей у важкому стані.

До слова, в одному з дитсадків Одеси отруїлися 16 дітей. У закладі проводять перевірку.

Фото: Pixabay