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Погоня за мопедом: у Києві поліцейське авто впало в річку

На Петропавлівській Борщагівці внаслідок переслідування втікача на мопеді автомобіль патрульної поліції впав в річку Нивка.

– Під час переслідування, порушник на мопеді поїхав по пішохідному мосту через річку, а автомобіль копів впав в річку, – розповідають очевидці, передає dtp.kiev.ua.

Читайте: У Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських

Надзвичайна подія сталася 22 липня.

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Погоня за мопедом: у Києві поліцейське авто впало в річку / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті силовики проводять спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи, яку підозрюють у наркоторгівлі.

Фото: dtp.kiev.ua.

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