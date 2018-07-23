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Стрілянина в Торонто: одна людина загинула, 13 поранено

У результаті стрілянини в одному з житлових районів Торонто є загиблий, поранено 13 людей.

У районі Гріктаун у Торонто пізно вночі невідомий вчинив стрілянину, в результаті чого загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

– 14 постраждалих були розстріляні з пістолета. Одна жінка загинула. Одна дівчинка в критичному стані, – йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що нападник мертвий. За словами місцевих ЗМІ, він застрелився після приїзду поліції.

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На одному із відео з соцмереж видно, як невідомий чоловік, одягнутий у чорний одяг, підійшов до входу до одного з місцевих ресторанів та розпочав стрілянину.

Нагадаємо, в США на фестивалі двоє чоловіків відкрили вогонь по натовпу.

Фото: twitter.com/JeremyGlobalTV

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