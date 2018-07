Стрілянина в Торонто: одна людина загинула, 13 поранено

У районі Гріктаун у Торонто пізно вночі невідомий вчинив стрілянину, в результаті чого загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

– 14 постраждалих були розстріляні з пістолета. Одна жінка загинула. Одна дівчинка в критичному стані, – йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що нападник мертвий. За словами місцевих ЗМІ, він застрелився після приїзду поліції.

На одному із відео з соцмереж видно, як невідомий чоловік, одягнутий у чорний одяг, підійшов до входу до одного з місцевих ресторанів та розпочав стрілянину.

The Toronto Danforth shooter caught on video, does not look ethnic, tall thin guy in 30s I’d say. No gore in this video but a frightening video. From @arielanise on IG. #Danforth #torontoshooting pic.twitter.com/w2OsqLbq99

— ⚔️SabreToof⚔️ (@sabretoof) 23 июля 2018 г.