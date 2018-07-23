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У Києві поляк убив чоловіка і порізав жінку

Сьогодні вночі поліція Києва затримала громадянина Польщі, який перед цим встиг ножем вбити чоловіка і порізати жінку.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

За її інформацією, у ніч на 23 липня у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича правоохоронці знайшли мертвого чоловіка з множинними ножовими пораненнями.

Невдовзі наряд поліції біля будинку на вулиці Двінській побачив, як невідомий б’є ножем жінку.

 – Потерпілій викликали “швидку”, а поліцейські почали затримувати нападника, схожого на чоловіка, якого зафіксували відеокамери на вулиці Гната Хоткевича, – розповідають у поліції.

За їхніми словами, зрештою зловмисник кинувся із ножем на працівників поліції, і одному з них довелося вистрілити чоловікові в ногу. Правопорушника затримали і госпіталізували.

Підозрюваний – громадянин Польщі, 1989 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за статтями Умисне вбивство, Замах на вбивство та Посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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До речі, вчора у Львові невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї по дівчині, яка грала на скрипці.

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