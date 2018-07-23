В одному з гаражних кооперативів Маріуполя правоохоронці виявили авто бойовика з тротиловими шашками та холодною зброєю.
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, виявили на Донеччині схованку з вибухівкою.
– З автомобілю, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю.
Правоохоронці встановили, що вказаний гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань,- йдеться у повідомленні.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
У Маріуполі знайшли авто бойовика, напічкане вибухівкою / 2 фотографии
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У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нещодавно бойовики атакували прикордонний наряд поблизу Маріуполя протитанковою керованою ракетою.
Фото: СБУ
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