PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У США обвалилася 12-поверхівка, під завалами можуть бути люди/

У США обвалилася 12-поверхівка, під завалами можуть бути люди

У США в місті Майамі-Біч прямо на перехожих обвалилася 12-поверхова будівля. Під завалами можуть бути люди.

У США обвалилася 12-поверхівка, під завалами можуть бути люди

12-поверхова будівля у Майамі-біч обвалилася прямо на перехожих, повідомляє НТВ.

За інформацією, будівлю приготували до зносу, але вона обвалилася завчасно.

За даними ЗМІ, в результаті обвалу постраждала одна людина, її госпіталізували з травмами.

Читайте: Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо

Деякі люди можуть перебувати під завалами.

Рятувальники з собаками перевіряють завали на наявність інших постраждалих.

Ми також писали про стрілянину в Торонто, в результаті якої одна людина загинула, а тринадцятеро зазнали поранень.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ВМФ України
Український морський флот: нові катери, але менше особового складу
Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо
Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі
У США затонув автомобіль-амфібія: загинули туристи
Чорногорія може розв’язати Третю світову – Трамп
Конгресс США
Санкції проти Північного потоку-2: у Конгрес США внесли законопроект
На 200 днів! ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталі
Йшов 32 км пішки на роботу! В США начальник подарував співробітнику авто
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка