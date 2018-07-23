У США обвалилася 12-поверхівка, під завалами можуть бути люди

У США в місті Майамі-Біч прямо на перехожих обвалилася 12-поверхова будівля. Під завалами можуть бути люди.

12-поверхова будівля у Майамі-біч обвалилася прямо на перехожих, повідомляє НТВ.

За інформацією, будівлю приготували до зносу, але вона обвалилася завчасно.

За даними ЗМІ, в результаті обвалу постраждала одна людина, її госпіталізували з травмами.

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Деякі люди можуть перебувати під завалами.

Рятувальники з собаками перевіряють завали на наявність інших постраждалих.

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