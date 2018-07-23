PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Українці пограбували обмінник в Польщі/

Українці пограбували обмінник в Польщі

У польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.

– На заході Польщі два громадянина України – 41 і 43 років – скоїли розбійний напад на цілодобовий пункт обміну валют і викрали значну суму грошей. Незабаром їх затримали при спробі потрапити в Україну, – повідомляє прес-служба польської поліції.

Українці під час нападу застосували важкі молоти і завдали десятки ударів по склу, яке відокремлює касира від клієнтів. Коли утворилася достатнього розміру діра, чоловіки змогли проникнути всередину обмінника і забрати гроші.

Читайте: Приставив ножа до горла – в Одеській області сталося страшне пограбування

Поліція відразу ж почала розслідування і встановила осіб, які можуть бути причетні до пограбування. Затримали підозрюваних при спробі перетнути польсько-український кордон.

Суд обрав запобіжний захід українцям у вигляді арешту строком на три місяці. Їх звинувачують у розбої. Чоловікам загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.

image image image image image image image image image
Українці пограбували обмінник в Польщі / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Харкові близько 4.00 ранку грабіжники підірвали банкомат на вулиці Краснодарській. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото та відео: Lubuska policjaКонстантин Катышев

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Києві “Людина-павук” грабував пункти видачі кредитів
Прапор Польщі
Польського дипломата побили у російському літаку
Польща
Вирішує народ! Як у Польщі освоюють громадський бюджет
Смоленська катастрофа
Смоленська катастрофа: РФ відмовила Польщі в реконструкції уламків літака
Купував авто: у Києві чоловікові прострелили ноги і забрали гроші
У Польщі поліцейські відмовилися штрафувати водіїв
Петро Порошенко
Порошенко закликав Польщу переглянути закон про Інститут нацпам’яті
Витік токсичних речовин у Польщі
Біля аеропорту Варшави стався витік токсичних речовин, є постраждалі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка