У польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.

– На заході Польщі два громадянина України – 41 і 43 років – скоїли розбійний напад на цілодобовий пункт обміну валют і викрали значну суму грошей. Незабаром їх затримали при спробі потрапити в Україну, – повідомляє прес-служба польської поліції.

Українці під час нападу застосували важкі молоти і завдали десятки ударів по склу, яке відокремлює касира від клієнтів. Коли утворилася достатнього розміру діра, чоловіки змогли проникнути всередину обмінника і забрати гроші.

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Поліція відразу ж почала розслідування і встановила осіб, які можуть бути причетні до пограбування. Затримали підозрюваних при спробі перетнути польсько-український кордон.

Суд обрав запобіжний захід українцям у вигляді арешту строком на три місяці. Їх звинувачують у розбої. Чоловікам загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.

















Українці пограбували обмінник в Польщі / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Харкові близько 4.00 ранку грабіжники підірвали банкомат на вулиці Краснодарській. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото та відео: Lubuska policja, Константин Катышев