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Водій заснув за кермом – під Києвом автобус з дітьми злетів у кювет

На Київщині автобус, в якому знаходилися діти, з’їхав в кювет.

ДТП

Поблизу села Йосипівка (Київська область) автобус з дітьми з’їхав у кювет. Попередньо, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом, повідомила Nascja Mashchava у Facebook.

Жертв у результаті ДТП немає. В автобусі група дітей їхала на змагання.

Жінка додала, що автобус вилетів в лівий по напрямку руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.

Читайте: На Одещині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою – є жертви

До слова, на Петропавлівській Борщагівці внаслідок переслідування втікача на мопеді автомобіль патрульної поліції впав в річку Нивка.

Фото: Nascja Mashchava

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