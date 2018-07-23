Злива в Києві затопила автобус із пасажирами

Злива в Києві затопила вулицю біля станції метро Лівобережна. Через калюжі салон автобуса залило дощовою водою.

23 липня через сильну зливу в Києві затопило дороги. Найбільше постраждали райони поблизу метро Лівобережна та Чернігівська.

На вулиці Сверстюка утворилася величезна калюжа, тому машинам доводилося практично плисти по дорозі.

Один із автобусів, який намагався проїхати калюжу, затопило дощовою водою. Вона потрапила в салон через щілини в зачинених дверях.

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До слова, на цей тиждень синоптики прогнозують дощову погоду в Україні з високими температурами по всій території.

Відео: Karolina Malina