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Чим отруїлися діти у таборі Орлятко

Діти, які отруїлися у таборі Орлятко, їли борщ і вівсянку.

Табір Орлятко

Завідувач відділенням епідеміологічних досліджень Донецького обласного лабораторного центру Вікторія Бочко заявила, що діти у таборі Орлятко могли отруїтися борщем і вівсяною кашею, передає Радіо Свобода.

– Дизентерія дітям дійшла з борщу по-українськи, який був приготований, і з вівсяної каші. Джерелом захворювання послужила співробітниця харчоблоку, яка була носієм. Тобто, у неї не було клінічних проявів, а збудник в ній був присутній, – сказала Бочко.

Дизентерію дітей могли заразити хворі працівники їдальні, які брудними руками розкладали їжу.

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До слова, в одеському дитячому садку №135 проводять перевірку після отруєння там 16 дітей.

Фото: Людмила Денісова

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