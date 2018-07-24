Голодні та з немовлям у коробці: на курорті Херсонщини знайшли дітей-мауглі

На херсонській набережні відпочивальники знайшли дітей-мауглі, яких там у наметі залиши батьки.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Дітей знайшли відпочивальники. Двоє маленьких дівчаток і немовля були голодні, занедбані та бояться людей.

– Я побачила, як чоловік взяв пляшечку зі сумішшю і почав туди доливати горілку. Тоді дитина замовчала, хоча до цього дуже сильно плакала, – розповіла Світлана Степанова.

Дівчатка, 5 та 6 років, жили у наметі за кілька метрів від набережної, з якого боялися вилізти коли прийшли дорослі. Потім люди помітили картонну коробку поруч, в які лежало ледь живе немовля.

Діти розповіли, що батьки пішли торгувати персиками, а їх залиши тут і періодично до них навідувалися, але постійно були п’яні.

Небайдужі намагалися погодувати дітей, але вони навідріз відмовлялися виходити з намету, бо боялися, що батько їх покарає.

Правоохоронці, які прибули на місце провели з батьками профілактичну бесіду, а потім матір та дітей відвели до лікарні. Там їх оглянули, взяли необхідні аналізи та відпустили додому.

Сусіди говорять, що шоковані такою історією, бо ніколи не бачили подружжя п’яним. Проте сусідка додала, що батько таки часто кричав на своїх дітей.

Зараз вирішується питання про позбавлення подружжя батьківських прав.

Раніше Факти ICTV писали, що на Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилась вечеряти. Коли дівчинці стало зле, її поклали в ліжко, а через деякий час дитина померла.