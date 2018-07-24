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Грав з друзями і зірвався: у Кривому Розі з недобудови впав хлопчик

У Кривому Розі 6-річний хлопчик зірвався з великої висоти, граючись на недобудові.

У Кривому Розі 6-річний хлопчик грав з друзями у покинутій будівлі, там дитина зірвалася з великої висоти.

Про це повідомляє Первый городской.  Постраждалого госпіталізували в міську лікарню №8. Які саме він отримав травми, лікарі не уточнюють.

Читайте: Отруєння грибами: шестеро киян потрапили до реанімації

У подробицях інциденту розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, на околиці Ніжина з недобудови на трьох підлітків упала бетонна плита.

Фото: 1tv.kr.ua

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