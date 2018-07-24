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Ізраїль збив сирійський винищувач

Ізраїль збив сирійський літак Сухий. Про долю екіпажу поки нічого не відомо.

Ізраїльські військові заявили, що вони збили сирійський військовий літак, який проник у контрольований Ізраїлем повітряний простір, передає Reuters.

Читайте:  Військовий вертоліт РФ розбився в Сирії, ніхто не вижив

По літаку Сухий були випущені дві ракети-перехоплювача Patriot після того, як він на 2 км проник на ізраїльську територію.

Раніше Факти ICTV писали, що у  результаті падіння російського винищувача в море на заході Сирії загинули двоє льотчиків.

Фото: dreamstime

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