Катують праскою і танцюють на тілах – жорстокі пограбування в Одеській області

В Одеській області за кілька годин здійснили два пограбування, під час яких застосовували тортури.

В Одеській області за кілька годин здійснили два пограбування, під час яких злочинці знущалися з жінок, катували прасками, стрибали на непритомних людях, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Подружжя фермерів зі світанку до ночі обробляло поля та вирощувало пшеницю.

– Жертву нападники обрали не випадково. Напередодні люди продали врожай та отримані від продажу кошти мали роздати, проте коли Володимир повернувся додому, на нього вже чекали розбійники, – розповідає кореспондент Ольга Длужневська.

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Фермерів катували майже до світанку. Благання про допомогу почула зранку сусідка.

– Я відкрила двері і побачила щось жахливе. Дружина опухла, він також побитий лежав, повністю в крові. Казав, що на ньому стрибали, танцювали, били по ребрах, – розповіла сусідка Світлана.

До слова, у польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.