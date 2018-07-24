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На Запоріжжі локомотив в’їхав у потяг Київ-Бердянськ – 26 постраждалих

У Запорізькій області під час підведення локомотива до пасажирського поїзда № 227 Київ – Бердянськ було допущено перевищення швидкості при підключенні. 26 пасажирів травмовано, двох із них госпіталізували.

Локомотив

Інцидент стався у вівторок вранці на станції Пологи, повідомляє Укрзалізниця.

– На місце події викликані карети швидкої допомоги. За попередньою інформацією, медична допомога надана 26 пасажирам. Двох пасажирів – жінку з дитиною – госпіталізували в Пологівську міську лікарню, – повідомили у відомстві.

При цьому в Укрзалізниці уточнили, що пасажири отримали такі травми як удари, садна, опіки і т.д.

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Пасажирський поїзд відправлений на маршруті транспортування з затримкою на 1:35.

Для з’ясування обставин інциденту на місце виїхала комісія регіональної філії Придніпровська залізниця.

До слова, в Києві на Дорогожичах зіткнулися Nissan і Renault. Від удару одну з іномарок відкинуло на пішохідну зону, де перебували люди.

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