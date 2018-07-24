Отруєння грибами: шестеро киян потрапили до реанімації

За результатами вихідних із гострим отруєнням грибами в токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб. П’ятеро – у важкому стані.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН.

– Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами, – зауважила вона.

Гінзбург закликала киян відповідально ставитися до споживання грибів і прислухатися до свого організму.

Вона нагадала, що симптоми отруєння можуть бути різними. Це залежить від виду грибів, способу вживання і навіть від загального стану здоров’я людини.

Наприклад, після вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків вже за 30-60 хвилин можуть з’явиться нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла. Такі отруєння здебільшого не призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення.

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За 0,5-2 години після вживання червоних мухоморів, волокониць, отруйні речовини яких вражають нервову систему, людина потерпає від галюцинацій, розладу або втрати свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3-х діб) може не викликати жодних симптомів.

Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг — все це виникає, коли отруйні речовини досягнуть мозку.