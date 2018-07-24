PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Отруєння грибами: шестеро киян потрапили до реанімації/

Отруєння грибами: шестеро киян потрапили до реанімації

За результатами вихідних із гострим отруєнням грибами в токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб. П’ятеро – у важкому стані.

Лікарня

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН.

– Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами, – зауважила вона.

Гінзбург закликала киян відповідально ставитися до споживання грибів і прислухатися до свого організму.

Вона нагадала, що симптоми отруєння можуть бути різними. Це залежить від виду грибів, способу вживання і навіть від загального стану здоров’я людини.

Наприклад, після вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків вже за 30-60 хвилин можуть з’явиться нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла. Такі отруєння здебільшого не призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення.

Читайте: Чим отруїлися діти у таборі Орлятко

За 0,5-2 години після вживання червоних мухоморів, волокониць, отруйні речовини яких вражають нервову систему, людина потерпає від галюцинацій, розладу або втрати свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3-х діб) може не викликати жодних симптомів.

Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг — все це виникає, коли отруйні речовини досягнуть мозку.

Раніше на Одещині родина з шести осіб отруїлася грибами бліда поганка. Вагітна матір і її 11-річний син померли.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Робота в іншому місті
Робота в іншому місті: як працювати за десятки кілометрів від дому
Табір Орлятко
Чим отруїлися діти у таборі Орлятко
Хрещення Київської Русі: у Києві на три дні обмежать рух транспорту
Злива в Києві затопила автобус із пасажирами
Злива в Києві затопила автобус із пасажирами
Бліда поганка
На Одещині родина наїлася грибів: 5 людей у лікарні, мати й дитина померли
У скільки обійдуться якісні міжкімнатні двері в Києві
У Києві через зливи затопило дороги – КАРТА заторів
Масове отруєння дітей в одеському дитсадку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка