Пожежі у Греції: десятки загиблих та постраждалих

У результаті пожеж в Греції загинули 50 осіб і понад 200 постраждали. Українців серед них немає.

Через лісові пожежі в курортному районі недалеко від Афін (Греція) загинули 50 осіб і більше 200 постраждали, повідомляє Інтерфакс.

Раніше повідомлялося, що Греція має намір звернутися до Євросоюзу за допомогою у питанні боротьби з пожежами.

Рішення прийняли після того, як влада Афін оголосила про намір ввести надзвичайний стан у зв’язку з погрозами, які пожежі становлять місту.

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За інформацією представника Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, серед постраждалих від лісових пожеж немає українців.

Як повідомляє Deutsche Welle, берегова охорона шукає групу з десяти туристів з Данії, які намагалися сховатися від пожежі на човні.

До слова, у селі Іванівка в Житомирській області через попадання блискавки загорівся приватний житловий будинок.