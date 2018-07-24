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Смертельна ДТП у Києві: авто відкинуло на пішоходів

У Києві на перехресті вулиць Мельникова і Теліги біля метро Дорогожичі зіткнулися Nissan і Renault. В результаті одну з іномарок відкинуло на пішохідну зону, де перебували люди.

дтп в киеве

Про це пише Київ Оперативний.

За попередньою інформацією один пішохід загинув на місці.

За інформацією МВС, чотири людини госпіталізували у важкому стані.

Читайте: Вона не в СІЗО? Зайцева прокололася в суді

На місці працює патрульна поліція і кілька бригад швидкої.

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Смертельна ДТП у Києві: авто відкинуло на пішоходів / 8 фотографий

Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівкуУ результаті ДТП 10 осіб загинули, 10 госпіталізовані.

Фото:  Київ Оперативний.

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