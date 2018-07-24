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Стрілянина у Торонто: встановлено особу нападника

Поліцейські встановили особу нападника, який розстріляв 15 людей у Торонто.

Пістолет

Поліцейські встановили, що 29-річний Фейсал Хусейн був нападником, який розстріляв 15 людей у Торонто (Канада), повідомляє Служба спецрозслідувань Онтаріо.

Сім’я нападника визнала, що у нього були серйозні психічні проблеми.

За інформацією ЗМІ, у поліції наразі немає єдиного мотиву вчинку Фейсала Хусейна, вони намагаються зібрати якомога більше свідчень і доказів.

Читайте: У Києві поляк убив чоловіка і порізав жінку

Нагадаємо, в районі Гріктаун у Торонто пізно вночі невідомий вчинив стрілянину.

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