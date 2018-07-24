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У Грузії загинув український турист

У Грузії на горі Тетнульд знайшли загиблого туриста з України. Операція з евакуації його тіла триває.

Грузія гори

Про це повідомляє Кавказский узел із посиланням на Службу з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

– Український турист, який заблукав на горі Тетнульд у Местії, загинув, – йдеться у повідомленні.

За словами заступника глави департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, у Грузії зараз триває операція з евакуації тіла загиблого українця.

– Триває операція з евакуації тіла загиблого українця. За оперативною інформацією рятувальних служб, тіло вже знято з гори.

Інший українець, постраждалий – госпіталізований, очікується, що до кінця тижня залишить лікарню, – цитує Кирилича РБК-Україна.

Також він додав, що підтримує контакт із рятувальними службами, страховою компанією і рідними українських туристів.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що два українські туристи відстали від групи та заблукали в горах Сванетії.

Грузинські рятувальники побачили їх з вертольота, проте не змогли врятувати через погану погоду.

Через снігопад, туман і сильний вітер у горах дістатися до місця події було неможливо.

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