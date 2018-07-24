У Київській області дворічна дитина померла від кору

Дитина в Київській області у віці 1 року і 10 місяців померла від ускладнень викликаних кором.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Всього з початку року від ускладнень викликаних даним захворюванням померло 13 осіб – дев’ять дітей і четверо дорослих.
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У період з 16 по 22 липня на кір захворіли 822 людини, з них 413 дітей. В цілому з початку 2018 року був інфіціровано 26,692 тис. людини – 15,892 дітини.
Раніше Факти ICTV писали, що кір в Україні не відступить до тих пір, поки не відновиться рівень колективного імунітету.
Фото: dreamstime
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