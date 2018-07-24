Впав з 4 поверху. Відомий український співак потрапив в реанімацію в Одесі

Український співак Ярослав Глобін випав з четвертого поверху. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
Про це повідомляє Думська.
За словами близьких Ярослава, 22 липня він упав з балкона четвертого поверху. Молодий чоловік підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Також у нього переломи ніг, ребер і тазу.
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Що сталося з хлопцем, поки рідні не знають.
Поліція з’ясовує обставини події.
До речі, 18 червня в Москві голий підліток випав з вікна на аргентинських уболівальників.
Фото: Facebook.
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