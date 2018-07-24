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Впав з 4 поверху. Відомий український співак потрапив в реанімацію в Одесі

Український співак Ярослав Глобін випав з четвертого поверху. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.

ярослав глобин

Про це повідомляє Думська.

За словами близьких Ярослава, 22 липня він упав з балкона четвертого поверху. Молодий чоловік підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Також у нього переломи ніг, ребер і тазу.

Читайте: Трагедія у Києві: з вікна випала 7-річна дівчинка

Що сталося з хлопцем, поки рідні не знають.

Поліція з’ясовує обставини події.

До речі, 18 червня в Москві голий підліток випав з вікна на аргентинських уболівальників.

Фото: Facebook.

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