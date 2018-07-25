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Побив чоловіка – ще один злочин Кирила Островського

Кирило Островський, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Києві, раніше вчинив іще один злочин.

Кирило Островський

Кирило Островський, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Києві, у листопаді минулого року разом з друзями напав на відвідувача торговельного центру, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Після побиття у поліції відкрили кримінальне провадження та через 9 місяців винних у побитті не знайшли.

У поліції результати тодішнього розслідування ніяк не прокоментували.

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До слова, Кирилу Островському, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки, оголосили іще одну підозру.

Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор

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