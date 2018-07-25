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Смертельна ДТП у Києві: батько Кирила Островського розповів свою версію

Батько водія Hummer Кирила Островського вважає, що його син намагався загальмувати, аби не збити дитину.

Олег Островський, батько Кирила Островського, вважає, що аварія сталася, коли сигнал світлофора змінився і дитина різко вибігла на дорогу, повідомляє УНІАН.

– Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина – джип якийсь або мікроавтобус – він вже не пам’ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама одразу. Зрозуміло, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло… Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобусу або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо, – сказав Олег Островський.

Він також заявив, що Кирило не збирався тікати з місця ДТП.

– Зняти номери – це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім – і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати – він трохи нижче її поставив, – додав Олег Островський.

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Нагадаємо, на бульварі Лесі Українки у Києві водій позашляховика Кирило Островський на пішохідному переході насмерть збив дитину і намагався втекти.

Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор

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