Торгівля людьми на Буковині: молодих жінок вивозили до Італії

На Буковині викрили та перекрили міжнародний канал торгівлі людьми.

На Буковині (Чернівецька область) поліцейським вдалося викрити та перекрити міжнародний канал торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, повідомляє прес-служба ГУНП в Чернівецькій області.

Організатором міжнародного каналу торгівлі людьми був 28-річний уродженець Прикарпаття, який жив в Італії. Правоохоронні органи домоглися екстрадиції торговця дівчатами до України і затримали його у міжнародному аеропорту Бориспіль.

Чоловік підшукував молодих дівчат із малозабезпечених сімей через соцмережі та пропонував їм роботу в Італії з високою зарплатнею та хорошими умовами праці. Через посередників він виготовляв усі необхідні документи та переказував 500 євро.

Коли жінки приїжджали до Італії, він передавав їх третім особам для подальшого зайняття проституцією.

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Затриманому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До слова, на Київщині збоченець нападав на жінок та затягував їх до лісу аби реалізувати свої збочені фантазії.

Фото: ГУНП в Чернівецькій області

Відео: ГУНП в Чернівецькій області