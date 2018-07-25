У Києві на Воскресенці з палаючої квартири врятували 3 осіб

24 липня на вулиці Райдужній, 63, у Києві сталася пожежа в 2-кімнатній квартирі, в результаті чого постраждали три людини.

Про це повідомляє Інформатор.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 22.25, вогонь охопив близько 30 кв. м. Імовірно, пожежа почалася з коридору.

За словами очевидців, в квартирі на другому поверсі мешкала дівчина, у якої нещодавно померла мати, а квартира була захаращена різним сміттям.

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В результаті пожежі постраждали двоє чоловіків, що знаходилися в квартирі. Одному з них надали медичну допомогу на місці, а другого госпіталізували в лікарню з опіками третього ступеня.

У лікарню була госпіталізована жінка, яка надихалася димом.

















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Фото, відео: Інформатор.