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У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід

У Подільському районі Києва внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Конструкції буквально змиває разом з грунтом потужними потоками води.

Читайте: Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів (ОНЛАЙН)

Рух транспорту паралізовано. У заторах також стоять трамваї.

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У Києві обвалився Кирилівський шляхопровід / 10 фотографий

Раніше Факти ICTVG писали, що через негоду у столиці міжнародний аеропорт Київ переносить рейси. Пасажири товпляться в залі очікування.

Фото: dtp.kiev.ua., vesti-ukr.com.

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