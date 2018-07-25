У Києві позашляховик насмерть збив дитину на переході

На бульварі Лесі Українки в Києві водій позашляховика Кирило Островський на пішохідному переході насмерть збив дитину і намагався втекти.
Трагедія сталася пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки, повідомляє Інформатор.
За даними ЗМІ, дівчинка разом із мамою переходила дорогу на світлофорі. В цей час автомобіль Hummer H2 на держномерах скоїв наїзд на дитину та втік із місця події.
Від зіткнення дівчинка отримала множинні переломи, травми виявилися несумісні з життям. Вона померла в кареті швидкої допомоги.
Маму дівчинки також довелося приводити до тями.
Водія затримали через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині – директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський (1995 р.н.).
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Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
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За словами поліції, перших ознак алкогольного сп’яніння у водія немає, проте підтвердити чи спростувати це зможе слідство.
Сам винуватець після затримання заявив, що не має наміру тікати від відповідальності та навіть спробував з’ясувати, що сталося з дівчинкою.
Раніше в Харкові водій ВАЗ не впорався з керуванням і збив візок із 5-місячною дитиною. Малюк помер.
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор