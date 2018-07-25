У Нідерландах померли 11 немовлят в ході експерименту з Віагрою

У Нідерландах загинули 11 немовлят, чиїм матерям в рамках досліджень був призначений сілденафіл (ліки, що продаються під торговою маркою Viagra).

Про це повідомляє The Guardian.

– У загальній складності 93 жінки отримали препарат у рамках дослідження, очолюваного Медичним центром Амстердамського університету. У 17 дітей розвинулися проблеми з легенями, а 11 померли, – йдеться в повідомленні.

Випробування було розроблено, щоб перевірити, чи допоможе сілденафіл збільшити ріст немовлят в утробі матері.

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– Ми хотіли показати, що це ефективний спосіб стимулювати ріст дитини. Але сталося навпаки. Я в шоці. Останнє, що ми хотіли, це завдати шкоди пацієнтам. Ми вже повідомили канадських дослідників, які проводять аналогічне дослідження. Вони тимчасово припинили, – заявив лідер дослідження, гінеколог Вессель Ганзеворт.

Дослідження проводилося в 10 лікарнях Нідерландів і було припинено лише минулого тижня.

До речі, в Чернігівській області після щеплення померла 2-річна дитина.

Фото: wantedinrome.com.