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У центрі Києва чоловік намагався покінчити з собою, кидаючись під авто

25 липня на вулиці Богдана Хмельницького у Києві затримали чоловіка, який під дією наркотиків кидався під колеса машин.

киев

Про це повідомляє Інформатор.

Близько 7.15 біля чоловіка вже знаходилися співробітники поліції. Також під’їхала машина швидкої.

За словами поліції, чоловік намагався покінчити життя самогубством. Він, найімовірніше, знаходиться під дією психотропних речовин.

ЧитайтеСмерть Волошина: льотчик думав про самогубство ще 2 роки тому

Чоловікові намагалися надати допомогу прямо на місці, а пізніше госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, у Києві 14 квітня майже одночасно скоїли самогубство два співробітники СБУ.

Відео: Інформатор.

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