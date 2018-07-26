Біля посольства США у Китаї жінка намагалася спалити себе

Біля посольства США у Пекіні жінка намагалася спалити себе. Її затримали.
Про це пише Associated Press з посиланням на повідомлення очевидців.
Китайські державні ЗМІ повідомляють про спробу жінки вчинити самоспалення біля будівлі, передає Reuters. Жінку затримали.
Інформації про постраждалих поки немає.
Дорога до американського посольства перекрита. На місці працює поліція
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Нагадаємо, що сьогодні вранці величезна пожежа вибухнула у п’ятиповерховому житловому будинку в лондонському Вест Хемпстеді. Близько 50 осіб були евакуйовані.
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