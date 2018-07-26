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Колишній військовий ЗСУ підпалив себе під будівлею Міноборони

Колишній військовослужбовець ЗСУ Сергій Ульянов підпалив себе під будівлею Міністерства оборони, щоб чинити тиск на суд через незаконне, на його думку, звільнення.

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Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, пише InfoResist.

Ульянов раніше служив в комендантському взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений.

– Ульянов після звільнення зі служби вирішив судитися з відомством. Два судових засідання він програв. Зараз йде судовий процес по третьому позову, на який він систематично не з’являється. Таким чином вимоги громадянина Ульянова С. В. перейшли в судову площину, і вже не в компетенції Командування ССО. Можу припустити, що дана акція — це ще одна спроба вплинути на рішення суду, беручи до уваги, що два попередніх він програв, — повідомив начальник прес-служби Олексій Нікіфоров.

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В ССО додали, що це не перша погроза Ульянова себе спалити.

У червні він звернувся на гарячу лінію Міністерства оборони і попередив про акції під будівлею оборонного відомства.

Пізніше він зареєстрував у КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США.

Сам Ульянов на своїй сторінці в Facebook писав, що його незаконно звільнили з лав ЗСУ. За його словами, командування намагається піти від відповідальності.

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Колишній військовий ЗСУ підпалив себе під будівлею Міноборони / 2 фотографии

Нагадаємо, що глава Міноборони Степан Полторак звільнив із військової служби, а також понизив на посадах низку чиновників через виявлені зловживання.

Фото, відео: InfoResist.

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