На згарищі табору Вікторія знайшли останки дітей

В Одесі на згарищі в дитячому таборі Вікторія сьогодні знайдено останки загиблих під час пожежі дітей.

Про це повідомив батько однієї із загиблих дівчаток Олексій Мазур, пише УНІАН.

За його словами, виявила останки група незалежних міжнародних експертів, які напередодні приступили до роботи у Вікторії.

– Експерти знайшли частину щелепи і кістки. Фахівці передали знахідку до Одеського обласного бюро судово-медичних експертиз, де повинні з`ясувати, кому конкретно належать останки, – сказав Мазур.

Фахівців міжнародного інституту експертиз з Естонії залучили батьки загиблих дітей. Вони не вірять даним офіційного слідства і не задоволені ситуацією, що склалася.

Мазур, який проходить у кримінальному провадженні як потерпілий, раніше звернувся до Приморського районного суду Одеси з проханням дозволити проведення незалежної експертизи. Суд клопотання задовольнив.

Коментуючи такий поворот подій, Мазур заявив, що батьки пішли на цей крок вимушено, оскільки раніше проведена експертиза нічого не встановила.

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– Ні причину пожежі, ні порушень – нічого. За фактом ми не знаємо, в чому причина загибелі наших дітей. Надія лише на експертизу. Наша держава в особі слідчих органів не виправдала довіри, – сказав Мазур.

Нагадаємо, троє дітей загинули під час пожежі в дитячому таборі Вікторія в Одесі. Ще четверо дітей постраждали.

Фото: dumskaya.net