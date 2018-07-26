Педофіл вийшов після 12 років в’язниці і напав на дитину

У селі Цупівці (Харківська область) 45-річний педофіл напав на дитину.
Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин.
Чоловік схопив дитину на дитячому майданчику, закрив рот і потягнув у лісосмугу. Дівчинка, яка також гуляла на майданчику, побачила це і побігла до батьків хлопчика.
Батько дитини відразу ж побіг на пошуки і встиг попередити злочин.
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Після того, як викликали поліцію виявилося, що 45-річний чоловік колишній в’язень. Він просидів у в’язниці 12 років за зґвалтування неповнолітнього і 4 місяці тому вийшов на волю.
Тепер йому загрожує ще 12 років.
Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.
Фото: globalsib.com.
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