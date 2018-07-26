У Києві на залізниці знайшли напівголого чоловіка з пробитою головою

Посеред залізничних колій у Києві знайшли напівоголеного чоловіка з численними травмами.

У Києві посеред залізничних колій знайшли напівоголеного чоловіка, в якого була розтрощена голова та переламаний хребет, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

32-річний Дмитро повертався із зустрічі з дружиною, але вдома так і не з’явився.

– Коли я зателефонувала йому, то почула зовсім іншу людину. Чоловік сказав, що цей номер він купив. Я потім передзвонила і голос знову заявив, що це його номер, розповіла мати чоловіка Раїса Кравченко.

Тільки на наступний день жінка дізналася, що її син в лікарні. У нього був зламаний хребет, перебитий таз та розтрощена голова.

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Ледь живого чоловіка знайшли посеред залізничних колій. Постраждалий зовсім не пам’ятає, що з ним сталося.

До слова, у столичному ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина.