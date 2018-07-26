PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві на залізниці знайшли напівголого чоловіка з пробитою головою/

У Києві на залізниці знайшли напівголого чоловіка з пробитою головою

Посеред залізничних колій у Києві знайшли напівоголеного чоловіка з численними травмами.

Залізнична колія

У Києві посеред залізничних колій знайшли напівоголеного чоловіка, в якого була розтрощена голова та переламаний хребет, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

32-річний Дмитро повертався із зустрічі з дружиною, але вдома так і не з’явився.

– Коли я зателефонувала йому, то почула зовсім іншу людину. Чоловік сказав, що цей номер він купив. Я потім передзвонила і голос знову заявив, що це його номер, розповіла мати чоловіка Раїса Кравченко.

Тільки на наступний день жінка дізналася, що її син в лікарні. У нього був зламаний хребет, перебитий таз та розтрощена голова.

Читайте: У Маріуполі вантажника затягло у м’ясорубку, врятувати не вдалось

Ледь живого чоловіка знайшли посеред залізничних колій. Постраждалий зовсім не пам’ятає, що з ним сталося.

До слова, у столичному ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ліфт
Скоро почнуть падати. У Києві більше 10 тисяч аварійних ліфтів
Титанік та Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду в Києві (ФОТОЖАБИ)
У центрі Києві пролунали постріли, стрілок зник
Обвал Кирилівського мосту: рух частково відновлено (КАРТА)
Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів (ОНЛАЙН)
Потоп у Києві: Кличко доручив відкачувати воду помпами
Дощ у Києві
На Київ суне новий удар стихії
Кирило Островський
Смертельна ДТП у Києві: батько Кирила Островського розповів свою версію
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка