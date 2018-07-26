У Маріуполі вантажника затягло у м’ясорубку, врятувати не вдалось

У Маріуполі через нещасний випадок вантажник загинув у м’ясорубці ковбасного цеху.

– У Маріуполі, на товаристві з обмеженою відповідальністю, яке працює у сфері виробництва м’ясо-ковбасних виробів, стався нещасний випадок, у результаті якого загинув працівник 1986 року народження, – повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Чоловік працював вантажником та у момент завантаження м’яса його затягнуло у м’ясорубку, внаслідок чого останній загинув.

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Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Досудове розслідування триває.

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