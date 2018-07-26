У столичному ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина. На місці працюють правоохоронці.

Близько 11.00 невідомий чоловік стріляв з пістолета Макарова, повідомляє Інформатор.

Стрілок кинув зброю на веранді ресторану і зник. Чоловіків було кілька (попередньо 3-6), і всі вони втекли після інциденту.

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Відвідувачі ресторану розповіли, що самого стрілка не розгледіли, проте чули постріли. Керівництво і співробітники закладу відмовилися від коментарів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці працює поліція і СОГ. На даний момент йде пошук злочинців. За наявною інформацією, чоловіки спортивної статури у спортивному одязі.







У центрі Києві пролунали постріли, стрілок зник / 4 фотографии

Раніше Факти ICTVписали, що у Львові невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї по дівчині, яка грала на скрипці.

Фото та відео: Інформатор, ГУ НП у Київській області.