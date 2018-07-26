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Загинули на місці: в окупованій Горлівці двоє підлітків підірвалися на міні – ЗМІ

Бойовики заявили про загибель двох підлітків від підриву міни в окупованій Горлівці.

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків, передає Громадське.

Троє підлітків підійшли до поля з табличкою Міни. Один хлопець почав бігти по полю, дівчина намагалася йому завадити — унаслідок підриву міни вони загинули на місці. Третій хлопець не постраждав.

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Дівчина приїхала з підконтрольної уряду України території, аби відвідати батька. Інший загиблий — житель окупованої Горлівки.

У прес-службі Донецької області повідомили, що вони не володіють жодною інформацією стосовно цих підлітків.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі під час спроби виходу за лінію зіткнення на власних мінах підірвались диверсійно-розвідувальна група та сапери окупаційних військ.

Фото: dreamstime

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