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ДТП на Донеччині: 3 загиблих і 5 поранених

Близько 10.00 на трасі Горлівка-Бахмут зіткнулися Opel і Renault. В результаті ДТП 3 людини загинули, ще 5 госпіталізовані.

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Про це повідомили в Бахмутському відділі поліції Донецької області.

На місці працюють поліцейські.

За попередніми даними на міжміській дорозі поблизу повороту в бік Зайцево сталося зіткнення двох легковиків. В результаті аварії від отриманих травм три пасажира Opel загинули. Водії автомобілів і 5 інших пасажирів госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутка протаранила вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 отримали травми.

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