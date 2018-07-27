Львівський парк завалили сміттям

У Львові 240 кв. м. території парку Снопківський перетворили на сміттєзвалище.

Поблизу вулиць Зелена – Липова Алея у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва Снопківський організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, повідомляє Українська правда.

26 липня прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 239 ККУ (забруднення та псування земель) на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області.

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Несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття зі сторони стадіону Україна інспекція виявила 6 липня, але порушників на місці не застала.

Збитки оцінено у 110 792 664 грн.

Національна поліція Львівщини розслідує це. У разі доведення провини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше Факти ICTV писали, що сміттєспалювальний завод Енергія, що знаходиться у Києві, призупинив прийом сміття.

Фото: PORTAL.LVIV.UA