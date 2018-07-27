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На Буковині потяг протаранив пасажирський мікроавтобус, є жертви

У Чернівецькі області мікроавтобус Mercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули.

– 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію. За попередньою інформацією на переїзді працювали світлові та звукові сигнали. У салоні мікроавтобуса знаходилося 15 пасажирів – працівників одного з приватних підприємств, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області.

Транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим було укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів.

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Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них – в реанімації.

Водія мікроавтобуса затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України.

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На Буковині потяг протаранив пасажирський мікроавтобус, є жертви / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві позашляховик Volkswagen збив на пішохідному переході жінку та протягнув близько 10 метрів.

Фото: ГУ НП у Чернівецькій області.

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