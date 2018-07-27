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Протягнув 10 метрів! У Києві позашляховик збив жінку на зебрі

У Києві позашляховик Volkswagen збив на пішохідному переході жінку та протягнув близько 10 метрів.

Аварія трапилася у Святошинському районі по проспекту Академіка Корольова, повідомляють Вартові Еспресо.

Жінка переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль і, протягнувши близько 10 метрів, зіткнувся з автобусом Peugeot, який стояв на тротуарі.

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Від удару Volkswagen відкинуло на дорогу, а жінка лишилася лежати під автобусом. Швидка, що прибула на місце ДТП, забрала її у непритомному стані. Дорогою до лікарні жінка померла.

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Протягнув 10 метрів! У Києві позашляховик збив жінку на зебрі / 5 фотографий

Також ми писали, що сьогодні близько 01.00 на дорозі регіонального значення Снятин – Городенка в селі Стецеві (Івано-Франківська область) автомобіль влетів у натовп протестувальників, в результаті чого постраждали три людини.

Фото: Вартові Еспресо.

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