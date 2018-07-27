Спочатку катували, потім втопили: мешканку Миколаєва знайшли у власній ванні

В одній з квартир Миколаєва поліцейські знайшли тіло вбитої жінки у кривавій ванні.

У Миколаєві поліцейські допомогли жінці зайти до квартири її доньки і знайшли там криваву ванну з понівеченим тілом, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Жінка кілька днів не могла додзвонитися до своєї доньки і попросила патрульних допомогти потрапити у зачинену квартиру.

– Зайшовши в квартиру, разом із заявником, побачили безлад, у ванній кімнаті лежало тіло дівчини без ознак життя. Так як на тілі були сліди насильницької смерті, патрульні зачинили двері, почали охоронну місію та викликали слідчо-оперативну групу, – розповів речник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

До того, як втопити жінку, її нещадно катували.

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До слова, посеред залізничних колій у Києві знайшли напівоголеного чоловіка з численними травмами.