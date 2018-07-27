27 липня, близько 01.00 на дорозі регіонального значення Снятин – Городенка в селі Стецеві (Івано-Франківська область) автомобіль влетів у натовп протестувальників, в результаті чого постраждали три людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

24-річний водій із сусіднього села на автомобілі Opel Vectra з державним номерним знаком республіки Польща, рухаючись в межах населеного пункту по кільцевій розв’язці в напрямку Снятина з села Підвисоке Снятинського району, наїхав на пішоходів 1996, 1969 і 1973 р. н., які протестували на дорозі.

В результаті наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження і були доставлені в Снятинську лікарню з забоями. Однак після огляду вони відмовилися від госпіталізації.

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Результати медобстеження показали, що водій на момент наїзду був тверезим.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що за фактом перекриття руху на вказаному відрізку дороги розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).



У Івано-Франківській області авто влетіло у натовп протестувальників / 2 фотографии

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутне таксі протаранило вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 госпіталізували.