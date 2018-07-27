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У Лондоні чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією

У районі Форест-Гейт у східній частині Лондона невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.

Про повідомляє газета Daily Star.

За словами очевидців, на місці події працюють не менше 20 поліцейських.

Повітряний простір патрулюють вертольоти. Одна з очевидців зазначила, що як мінімум дві людини отримали поранення. Інший свідок розповів про “швидку стрільбу” і “поліцейських з великими кулеметами”.

Читайте: У центрі Києві пролунали постріли, стрілок зник

До слова, вчора вранці величезна пожежа вибухнула у п’ятиповерховому житловому будинку у лондонському Вест Хемпстеді. Близько 50 осіб були евакуйовані.

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