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У Вінниці велосипедист вбив автомобіліста

У  Вінниці велосипедист вбив водія через те, що останній не хотів поступатися дорогою.

– Між двома чоловіками виникла суперечка та бійка. 62-річний чоловік перебував за кермом автомобіля, а 21-річний  – їхав на велосипеді. Чоловіки посперечалися через те, хто кого мав пропустити під час виїзду з двору, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Вінницькій області.

В результаті бійки велосипедист вдарив потерпілого, внаслідок чого останній впав і вдарився головою.

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Ушкодження виявилося смертельним. Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка на місці  констатувала смерть потерпілого. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За таке правопорушення чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві позашляховик Volkswagen збив на пішохідному переході жінку та протягнув близько 10 метрів.

Фото: dreamstime

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