В Одеській області спіймали педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика

В Одеській області затримали 29-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річного хлопчика.

В Одеській області правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річного хлопчика. Їх вдалося знайти завдяки місцевим жителям, повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Мати зниклого хлопчика звернулася в поліцію і розповіла, що під час її останньої телефонної розмови син був наляканий, відповідав невпевнено, а потім зовсім перестав відповідати на телефонні дзвінки.

– За результатами розшукуваних заходів хлопчик був знайдений за місцем проживання 29-річного покидька, який погрозами завів його до себе, де скоїв розпусні дії та інші неприпустимі жахливі дії неприродним шляхом, – повідомив Аброськін.

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Чоловіка затримали, тривають слідчі дії.

До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

Фото: В’ячеслав Аброськін